La storia di Giada Congiu: “Noi giovani sardi costretti a scappare, presi in giro in Sardegna con contratti ridicoli”

Inizio questo articolo con una domanda, perché siamo costretti tutti a scappare? Siamo nel 2024 e la situazione in Sardegna, lavorativamente parlando, non solo è peggiorata ma ha raggiunto i limiti del ridicolo. Vivo nel Regno Unito da sette anni, in tutto questo tempo ho ricevuto da parte della Sardegna diverse “offerte” lavorative, se così si possono chiamare. Le ultime sono state e userò una parola gentile “porcherie”, offrendomi contratti mai stipulati, false promesse e stipendi del terzo mondo, contratti co-co, cu-cu e cam-cam, ma fatemi il piacere! L’ultima? Mi è stato fatto fare un biglietto aereo di 250 sterline con l’accordo e la promessa di un posto di lavoro come Assistente Veterinaria, mi hanno fatto fare due colloqui nello stesso posto, mi hanno fatto perdere tempo e soldi per poi essere ignorata, nell’attesa di un lavoro che in realtà era solo una grande barzelletta! Complimenti per la vostra serietà!

L’Inghilterra mi ha dato quello che voi non vi siete degnati di darmi neanche da cittadina Italiana. Mi ha dato l’opportunità di studiare gratuitamente, di conseguire la qualifica d’inglese livello C2, di lavorare nelle Cliniche Mediche e per ultimo di poter lavorare come Assistente Veterinaria in uno dei più grandi Pet Hospital del Regno Unito. Io non mi sento più cittadina italiana, e vi dico anche il perché, per tutti i Sardi che sono costretti ogni mattina ad andare a lavoro per 600 euro al mese, e per quelli più fortunati che ne guadagnano 1200 ma tornano a casa con la nausea e il mal di stomaco, per quelli che non possono assentarsi un giorno “perché manca il personale”, per i miei amici, conoscenti, vicini di casa che a quarant’anni con esperienze ventennali vengono assunti con contratti da apprendista, o forse per tutti quelli che dicono che i giovani non hanno voglia di lavorare! Noi la voglia di lavorare l’abbiamo eccome, voi invece, riuscite ad andare a letto la sera, sereni e con la convinzione che vi siete comportati in modo onesto e trasparente? Se non volete che la Sardegna rimanga solo un posto per anziani, svegliatevi e create posti di lavoro decenti, con contratti degni di essere chiamati tali!

Giada Congiu