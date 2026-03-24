Una storia toccante quanto bellissima, fatta di amore e voglia di vivere, nonostante tutto. Francesco Guerrera, titolare insieme alla sua famiglia del noto ristorante “Da Giovannino” nel pieno centro storico di Masaccio, se ne è andato prematuramente a soli 54 anni a causa di una malattia.

Ma Francesco non voleva andarsene con tristezza. Ha pensato alle persone a lui più care, affinché il giorno dell’addio fosse una festa. Così ha chiesto a sua sorella Francesca di realizzare questo suo desiderio.

“Francesco sapeva già che non ce l’avrebbe fatta, ha trascorso le ultime settimane di vita a Firenze serenamente perché come più volte ci ha detto aveva vissuto bene i suoi quasi 54 anni. Ha affrontato la malattia con una forza incredibile”, le parole della sorella Francesca riportate da La Nazione.

“Ci ha chiesto di organizzare una festa in suo ricordo al ristorante perché non c’era ragione di piangere o disperarsi. E noi siamo felici di poterlo accontentare”.

Dopo una vita trascorsa a regalare sorrisi, cortesia e piatti tipici d’eccellenza, Francesco ha voluto che l’ultimo gesto fosse esattamente come è sempre stato: di unione, condivisione e armonia nel ricordo indelebile di ciò ha sempre trasmesso agli altri.