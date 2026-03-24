Segnalazione choc da Selargius, dove un nostro lettore racconta un episodio avvenuto nella mattinata di oggi in via delle Viole, intorno alle 9.30, per mettere in guardia passanti e famiglie. Secondo il racconto, mentre passeggiava con il proprio cane, si sarebbe imbattuto in un uomo all’interno di una Fiat Panda rossa che, completamente nudo, stava compiendo atti osceni. La situazione è stata resa ancora più grave dal fatto che l’individuo avrebbe anche utilizzato il cellulare per riprendere la scena. Il cittadino afferma di aver già provveduto a segnalare l’accaduto alle autorità competenti, fornendo dettagli utili tra cui il modello e la targa del veicolo. L’episodio solleva preoccupazione soprattutto per la possibile presenza di minori nella zona. Da qui l’appello alla massima attenzione da parte dei residenti, in attesa di eventuali riscontri da parte delle forze dell’ordine.