È la sorella del giovane uomo che racconta quanto accaduto a “Cronache dalla Sardegna” e spiega cosa suo fratello ha dovuto attraversare in pochi giorni: due lutti che lo hanno segnato profondamente e la voglia di isolarsi anche dai suoi affetti più cari.

Dopo il funerale del papà di un suo amico, Diego aveva fatto perdere le sue tracce gettando nello sconforto chi gli vuole bene. Ore di ansia e paura condivise sui social e non solo: anche la Redazione di Casteddu Online aveva ricevuto un appello in posta privata al fine di divulgare le informazioni per rintracciare il ragazzo.

Centinaia di condivisioni e tante persone in campo per la ricerca di Diego hanno, alla fine, portato al risultato sperato: era a Sarroch, vicino al mare, e una ragazza gli ha fatto compagnia sino all’arrivo delle forze preposte.

Uno stato d’animo nel quale chiunque può sprofondare: bisogna ascoltarsi e ascoltare le persone alle quali si è sinceramente legati. La vita spesso riserva amare sorprese che possono spiazzare chiunque, soprattutto chi ha il cuore sensibile, dolce ed empatico. L’importante è superare questi momenti, attraversandoli e cercando di guardare oltre, in quel futuro positivo che, forse, ci aspetta. Perché le nuvole, d’altronde, attraversano e oscurano il cielo per poi andare via e far spazio nuovamente al sole.