La Sardegna regione più calda si gode sole e mare, poi arriva il ribaltone

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La Sardegna è la regione più calda del caldissimo weekend che l’Italia sta vivendo grazie a Narciso, l’anticiclone africano che sta regalando un anticipo d’estate a tutta la penisola. In Sardegna si sono abbondantemente superati i 25 gradi, e domani sarà lo stesso.

Sole e caldo, dunque, su tutta la penisola. Il primo weekend di aprile regala agli italiani un anticipo d’estate grazie all’anticiclone africano Narciso. Da nord a sud le massime superano i 25 gradi con punte che in alcuni casi sfiorano i 30 gradi. Affollati i parchi delle città, scelti da tanti per una passeggiata all’aria aperta o un pic-nic. E c’è anche chi, munito di ombrellone e crema solare, ha deciso di trascorrere oggi una giornata al mare. Caldo record anche in alta quota con paesaggi più simili al mese di giugno che a quello di aprile. Ma con la fine del weekend la ‘bolla’ di caldo dovrebbe lasciare l’Italia spazzando via questo primo assaggio d’estate. Gli esperti prevedono, infatti, un vero e proprio ribaltone all’inizio della settimana prossima con l’arrivo di una perturbazione che farà scendere le temperature, portando temporali e grandinate.