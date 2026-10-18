È stato un sabato pomeriggio difficilissimo quello di ieri a Milano, in cui Piazza Duomo è diventata teatro di durissimi scontri fra i manifestanti per “Italia In Piazza” e le forze dell’ordine. Alcuni facinorosi infatti hanno purtroppo approfittato della manifestazione per lanciare sassi, transenne ed estintori contro gli agenti. Momenti di altissima tensione sui quali è intervenuta in modo netto la premier Giorgia Meloni.

“Ancora una volta, le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine hanno dovuto affrontare la violenza di delinquenti che, anche attraverso gruppi organizzati, sfruttano le manifestazioni per cercare lo scontro e seminare il caos”, scrive Meloni.

“A tutti loro va la mia piena solidarietà e un ringraziamento sincero. Perché erano lì per tutelare la sicurezza dei cittadini, dei lavoratori, dei commercianti e di tutte le persone che hanno diritto di vivere la propria città senza paura e senza vederla messa a ferro e fuoco da bande di teppisti.

Siamo con voi.”