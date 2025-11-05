Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 6 Novembre

L'indebolimento dell'alta pressione favorirà l'ingresso di correnti più umide che determineranno un graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio e deboli piogge in serata . I venti saranno moderat i e il mare da mosso a molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con nubi in aumento in serata associate a piogge e rovesci temporaleschi . Sono previsti 0.3mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 2 1 ° C e la minima di 1 8 °C. I venti saranno moderati e provenienti da Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. A Sassar i la giornat a sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio, fino a cielo molto nuvoloso e rovesci anche a carattere temporalesco in serata . Sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 22 °C e la minima di 1 2 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Est- Sud est, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud est. A Oristan o la giornata sarà i prevalenza poco nuvolosa al mattino con nubi in aumento con nubi in aumento dal tardo pomeriggio, associate a piogge e rovesci anche a carattere temporalesco i serata . Sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 2 4 ° C e la minima di 1 2 ° C. I venti sarann o tes i per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordest, al pomeriggio da Sud-Sud est. Il m are sarà poco moss o . A Nuoro la giornata sarà serena e poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 8 ° C e la minima di 7 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est, al pomeriggio da Nordest. S arà dunque una giornata in prevalenza nuvolosa , co n piogge anche a carattere temporalesco e temperature in aumento che arriveranno a massime di 2 4 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba