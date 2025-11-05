Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 6 Novembre
L'indebolimento dell'alta pressione favorirà l'ingresso di correnti più umide che determineranno un graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio e deboli piogge in serata . I venti saranno moderati e il mare da mosso a molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con nubi in aumento in serata associate a piogge e rovesci temporaleschi. Sono previsti 0.3mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 18°C. I venti saranno moderati e provenienti da Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio, fino a cielo molto nuvoloso e rovesci anche a carattere temporalesco in serata . Sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Sudest, deboli al pomeriggio e provenienti da Sudest. A Oristano la giornata sarà i prevalenza poco nuvolosa al mattino con nubi in aumento con nubi in aumento dal tardo pomeriggio, associate a piogge e rovesci anche a carattere temporalesco i serata. Sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 12°C. I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordest, al pomeriggio da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà serena e poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 7°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est, al pomeriggio da Nordest. Sarà dunque una giornata in prevalenza nuvolosa, con piogge anche a carattere temporalesco e temperature in aumento che arriveranno a massime di 24°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba