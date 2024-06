Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La Sardegna piange Nicolò Pomata, il grande chef del tonno a Carloforte: malore improvviso fatale. Il padre di Luigi Pomata, uno degli chef più famosi dell’Isola, è morto oggi a Cagliari all’età di 79 anni, stroncato da un malore. Da anni gestiva ristoranti prelibati nell’isola di Carloforte, dove aveva ospitato tanti vip ed era famosissimo soprattutto per le sue mitiche linguine. Il tonno era roba sua: lo cucinava in ogni modo, in ogni salsa, sfruttando la bontà del pesce sulcitano. Tantissimi parenti amici e familiari stanno esprimendo il loro cordoglio in queste ore per la perdita di un grande uomo, conosciuto anche per la sua gentilezza e per l’accoglienza nei confronti dei clienti. tanti i messaggi affettuosi rivolti anche al figlio Luigi, che ne ha raccolto la sua grande eredità aprendo da diversi anni un noto ristorante nel cuore di Cagliari.