La Sardegna nella morsa della pioggia: sono caduti 140mm a Dorgali, nel nuorese. Le immagini dall’app Windy mostrano una situazione estremamente critica. Notte di grande apprensione in tutta l’Isola, l’allerta è gialla ma è piovuto molto di più di quanto ci si aspettasse.

A Decimoputzu, come segnalato dai lettori di Casteddu Online, strade e case allagate. Nella località Sa Fraighedda l’acqua arriva sino alle ginocchia dei residenti.

Gravi disagi anche a Olbia dove i cittadini segnalano diverse strade allagate come Via De Simone e Via De Fabris.