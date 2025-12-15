Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi in via Olanda, a Quartu Sant’Elena, per un incendio divampato nel cortile privato di un condominio.

Le fiamme hanno interessato alcuni elettrodomestici e due bombole di Gpl riconducibili alla cucina di un appartamento, con il rischio di estendersi alle abitazioni vicine. Sul posto è intervenuta una squadra della centrale operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari, supportata da un’autobotte.

Gli operatori hanno rapidamente domato il rogo, evitando che l’incendio si propagasse agli appartamenti adiacenti e a una cantina dello stesso stabile. Non si registrano feriti né persone coinvolte.

L’incendio ha provocato lievi danni alle finestre e alla facciata della palazzina. Al termine delle operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per individuare le cause del rogo.