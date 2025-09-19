Tanti, troppi incendi continuano a devastare l’Isola anche a fine settembre. Sono 34, solo nella giornata di oggi, i roghi che hanno colpito diverse zone della Sardegna. Quattro hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Un Incendio boschivo-rurale in agro si è verificato nel Comune di Pozzomaggiore, a C. Badde Arozza. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bonorva, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi CFVA di Anela e Bosa.

Sul posto sono intervenute: due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Thiesi-Su Padru, Giave-Cossoine.

Un secondo Incendio rurale in agro ha colpito il Comune di Sagama, a Nuraghe Mulineddu

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Oschiri, coadiuvato dal personale Corpo Forestale di Pattada e dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del Corpo Forestale di Farcana.

Sul posto sono intervenute: due squadre Agenzia Forestas dei cantieri di Oschiri-Campo Sportivo, Pattada-Badu Onu, i Barracelli di Oschiri.

Un terzo rogo rurale in agro è stato registrato nel Comune di Suni, a Bighizzi. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bosa, coadiuvato dal personale GAUF del

Corpo Forestale di Oristano e dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base CFVA di Fenosu.

Sul posto sono intervenute: una squadre Agenzia Forestas del cantiere di Scano Montiferro-Periferia, i Barracelli di Suni, Modolo.

Colpito in queste ore anche il Comune di Nurri, a Fundalis

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Isili, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del Corpo Forestale di Villasalto e Pula.

Sul posto sono intervenute: tre squadre Agenzia Forestas dei cantieri di Isili-Monte Simudis, Villanovatulo-Suergiu Lobau, Barumini-Centro Urbano.