La Sardegna brucia ancora, 38 roghi oggi e domani nuova allerta

Sono scoppiati 38 incendi oggi in Sardegna. Per lo spegnimento di 11, il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra anche mezzi aerei. A Budoni, dove la a superficie bruciata è di 8 ettari di terreni incolti e pascolo nudo; a Escolca, bruciati 7 ettari di stoppie; a Nulvi, dove sino intervenute anche tre squadre di barracelli; a Nuoro, dove animali e persone si sono messi in salvo per miracolo; a San Sperate, a Sindia, a Milis , dove sono intervenute ben cinque squadre di Forestas di Seneghe, Paulilatino, Santulussurgiu, Abbasanta, Zeddiani, il GAUF e la Stazione forestale di Oristano. Altri incendi con intervento aereo a Loiri Porto San Paolo, Senorbì, Assemini dove è bruciato quasi un ettaro di eucalipteto e Siliqua.

Nel pomeriggio, per domare le fiamme, è stata chiusa tra il km 8 e il km 9, la statale in località Guasila (CA), in entrambe le direzioni. Per domani, nuova allerta per alto pericolo incendi in tutta la Sardegna.