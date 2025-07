La Sacerdotessa tornerà in Sardegna, Qualche minuto fa Nurnet si è aggiudicato il pezzo per 7.000 pound GBT + commissioni Christies + Dazi +IVA, per un totale di circa 12.000 euro.

NURNET APS aveva deciso di partecipare all’asta per l’acquisto della Sacerdotessa/Aruspice, aprendo un crowdfunding.

Christie’s, la nota casa d’aste londinese, vende all’asta tre bronzetti nuragici. “Non possiamo acquistarli tutti ma uno si, è alla nostra portata. La scelta è caduta sulla sacerdotessa, analoga al ben nota bronzetto di Vulci e a una delle sculture di Mont’e Prama”, aveva spiegato Nurnet.

“Pensiamo che l’acquisto possa interessare tutta la comunità sarda degli appassionati. Le istituzioni non hanno regolamenti che consentono di intervenire nel breve termine e stanziare le somme. Abbiamo deciso di intervenire noi, con i risparmi dei soci e l’aiuto degli appassionati. Un modo per RACCONTARE UNA BELLA STORIA SARDA, riportare a Domu sua quest’opera d’arte.”