Paura nel noto parco divertimenti Mirabilandia, vicino Ravenna. Una ragazzina di 14 anni si è sentita male dopo essere stata su iSpeed, attrazione molto adrenalinica e visitata della struttura. La giovane è stata prontamente soccorsa dal personale medico preposto del parco, che ha prestato tutte le cure necessarie alla giovanissima visitatrice. Purtroppo però, la 14enne non ha dato segni di miglioramento ed è stata trasportata immediatamente all’ospedale “Bufalini” di Cesena in codice rosso. Attualmente, i medici la tengono in osservazione e la prognosi è riservata. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Savio per capire cosa possa essere accaduto. Non si esclude che l’emozione delle montagne russe unità allo stress fisico provocato dalle altissime temperature di questi giorni possa aver provocato il malore della giovane.