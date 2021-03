La Regione gela gli atleti: “In Sardegna piscine e palestre non possono ancora aprire”

Piscine e palestre e devono stare chiuse. Lo chiarisce la giunta regionale. Chi sperava, alla luce della classificazione di zona bianca per la Sardegna, di poter fare qualche bracciata in corsia o qualche esercizio in sala pesi, rimarrà deluso. Tecnicamente nell’ultima ordinanza “il presidente non si è discostato dalla permanenza del divieto di apertura per palestre e piscine. Per ora è così” , spiegano dall’ufficio stampa dell’esecutivo.

E’ di oggi la notizia che in città almeno due palestre abbiano aperto i battenti agli atleti. La maggioranza delle società sportive attende invece il pronunciamento ufficiale della Regione prima di ripartire.