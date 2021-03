“Carissimi concittadini e concittadine, ci sono stati comunicati casi Covid-19, nella cosiddetta variante, presso la scuola secondaria di primo grado “Antonio Gramsci” e preso il nido Comunale ” Emanuela Loi””, così nella propri pagina Facebook la sindaca Paola Secci. “Per questo motivo ci troviamo costretti a dover chiudere i plessi scolastici di Via Dante, Via Torino e il Nido Comunale in attesa di ulteriori accertamenti da parte dell’Ats. A questo proposito sono state emesse le ordinanze n. 30 e 31del 9 marzo 2021.

L’emergenza sanitaria è ancora in corso pertanto, pur essendo in zona bianca, vi invito a non abbassare la guardia e confido nel vostro senso di responsabilità a tutela della salute di noi tutti”.