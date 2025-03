La corale Polifonica Asseminese ha partecipato al Festival Internazionale di Canto di Parigi, giunto alla sua 24esima edizione. La Polifonica Asseminese APS, nata nel 2000 e diretta dal 2019 da Giovanni Faedda, è stata l’unica corale a rappresentare l’Italia in occasione del Festival International de Chant Choral, svoltosi nella capitale francese dal 13 al 15 marzo. Nel repertorio anche brani della tradizione sarda, accompagnati dalle launeddas di Antonio Ghiani. Il concerto finale del festival ha avuto luogo sabato 15 marzo nell’Église de la Madeleine, una delle chiese più grandi di Parigi, costruita nel 18esimo secolo e sede di uno dei quattro organi storici della città. In scaletta per la soirée, in omaggio alla location, la corale isolana ha presentato “Le Cantique de Jean Racine“, brano composto nel 1865 da Gabriel Fauré, organista proprio de La Madeleine e si è esibita davanti ad un pubblico di circa mille persone insieme ad altri sette cori provenienti da Francia, USA, Vietnam, Turchia, Repubblica Ceca.