Ancora un assalto a un furgone portavalori nel nuorese, a pochi giorni dal precedente, giovedì scorso sulla provinciale 24 tra Lodè e Torpè. Questa mattina un commando armato ha colpito in pieno centro a Orgosolo, in viale Repubblica. Secondo una prima ricostruzione, almeno tre uomini hanno bloccato la strada al mezzo utilizzando due auto, costringendo l’autista a fermarsi. Dopo aver sottratto il carico di tabacchi e valori bollati, i rapinatori si sono dati alla fuga a piedi. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Orgosolo e del comando provinciale di Nuoro, che hanno delimitato l’area e avviato le indagini. L’autista del furgone è stato ascoltato dagli investigatori per ricostruire la dinamica dell’assalto.