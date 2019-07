La notte di sabato 10 agosto Villaspeciosa si tinge di giallo…

La notte di sabato 10 agosto 2019 alle ore 21.00 … Villaspeciosa si tinge di GIALLO …

L’agosto scorso abbiamo conosciuto Rosa Lopez nel romanzo “LO STUPORE DELLA NOTTE”, quest’anno … Piergiorgio Pulixi, la voce under 40 più brillante del noir italiano come annoverano autorevolmente i risultati delle sue diverse opere, e i numerosi premi e riconoscimenti ottenuti, ci introdurrà nel suo nuovo thriller noir mozzafiato, ambientato in Sardegna.

Location: la stellata cornice del chiosco degli amici della “Piazzetta” a Villaspeciosa in via Cagliari, 3.

A condurre la serata lo staff dell’Associazione culturale RiCreando che insieme alla libreria Librart avrà il piacere di condividere con chi volesse l’incontro informale con l’autore.

Durante l’incontro insieme alle proposte gastronomiche, agli aperitivi e al buon vino, curati dalla padrona di casa, Valentina e il suo straordinario staff, verranno letti stralci dell’ultimo romanzo “L’ISOLA DELLE ANIME”, accompagnate da tracce sonore originali, o liberamente ispirate e suonate dal vivo con l’aiuto degli amici, gli Older Cover Quartet, a cui seguiranno parole in musica (brani suggeriti dall’autore stesso, presenti nel romanzo).

L’evento è pensato, organizzato e promosso dall’Associazione RiCreando e la libreria Librart, insieme alla piacevole collaborazione di Valentina e del fantastico staff della “Piazzetta” di Villaspeciosa e degli Older Cover Quartet.

L’accesso sarà libero, ma i posti ai tavoli sono limitati per cui saranno graditissime le prenotazioni:

La Piazzetta 070 9639107 https://www.facebook.com/lapiazzettadivale/

Libreria Librart 070 9639505 emporio.librart@gmail.com – https://www.facebook.com/emporio.librart/