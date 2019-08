La morte misteriosa di Mattia Ennas, il 20enne di Quartu precipitato da un palazzo a Mulinu Becciu

È ancora un giallo la morte di Mattia Ennas, il ventenne quartese trovato senza vita in via Binaghi, nel rione cagliaritano di Mulinu Becciu. Il giovane ha trascorso le ultime ore della sua vita insieme a un gruppo di amici in un locale del lungomare Poetto. All’alba di ieri, anzichè tornare a casa, ha preso un pullman grazie al quale ha raggiunto una palazzina dove, dai primi accertamenti svolti dalle Forze dell’ordine, non conosceva nessuno. Il suo corpo è stato notato da alcuni residenti poco dopo le otto: i soccorsi, purtroppo, si sono rivelati inutili, Ennas era già morto. Un’ora, minuto più minuto meno, di pieno mistero: cosa ha spinto il ventenne a raggiungere un luogo mai visitato prima? C’è un particolare: durante la notte trascorsa a pochi metri dal mare, qualcuno gli avrebbe rubato il portafoglio. Quando è stato trovato senza vita, i carabinieri non sono riusciti a identificarlo subito proprio perchè non aveva nessun documento.

Il compito, bruttissimo, è toccato ai suoi genitori. I militari sembrano privilegiare l’ipotesi di un gesto volontario, ma le indagini e gli approfondimenti sono tutt’altro che conclusi. La domanda che in tanti si pongono è una: come mai Mattia Ennas ha raggiunto quella palazzina di Mulinu Becciu e per quale ragione è morto?