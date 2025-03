La morte di Manola Mascia, 28 anni, ancora avvolta nel mistero: si cerca il fidanzato, Paolo Durzu, 32 anni di Quartu Sant’Elena, i suoi documenti sono stati trovati tra le rocce.

Era in acqua la giovane, oramai priva di vita. È stata avvistata da alcune persone che hanno immediatamente dato l’allarme. Non era rientrata a casa martedì sera e la sua famiglia aveva subito lanciato l’allarme. Ieri la tragica scoperta, sarebbe caduta dal costone e finita in acqua, a Cala Fighera. Si presume non fosse sola ma in compagnia del fidanzato del quale si sono perse le tracce. Le ricerche sono riprese oggi, le forze in campo sono in perlustrazione via terra e via mare alla ricerca dell’uomo.