Decisione a sorpresa da parte dell’Arciconfraternita guidata da Andrea Loi nell’Antica Chiesa di Stampace, che non nomina il Terzo Guardiano per la festa più attesa dell’anno in Sardegna a maggio. Fumata nera quindi, avvenimento che non accadeva da moltissimi anni. I confratelli hanno deciso di far girare l’importante bandiera senza un responsabile fisso come da tradizione.

Foto di Davide Loi