La miss più bella d’Italia è di Monastir e si chiama Marta Cappon: stravince al concorso di bellezza che si è svolto il 13 settembre nell’anfiteatro di Martinsicuro, organizzata dall’associazione Delfino della presidente Anna Pattania con il figlio Giulio Buccinà.

Miss e MIster belli d’Italia: la Sardegna è partita con una squadra di 11 ragazzi e 11 ragazze e ha portato a casa numerosi riconoscimenti.