La miss più bella d’Italia è di Monastir e si chiama Marta Cappon: stravince al concorso di bellezza che si è svolto il 13 settembre nell’anfiteatro di Martinsicuro, organizzata dall’associazione Delfino della presidente Anna Pattania con il figlio Giulio Buccinà.
Miss e MIster belli d’Italia: la Sardegna è partita con una squadra di 11 ragazzi e 11 ragazze e ha portato a casa numerosi riconoscimenti.
Tra questi, Marta Cappon vincitrice assoluta del titolo Miss bella d’Italia 2025, 25 anni da Monastir insieme ad Andrea Daiu, 17 anni di Livorno che ha vinto mister bello d’Italia 2025, ai quali è stato regalato un gioello in filigrana tipico della tradizione abruzzese che porta il nome di “Presentosa”
Sofia Pinna di Cagliari, 17 anni, si è aggiudicata il secondo posto e la fascia Miss bella d’Italia cinema.
Matteo Cabras 22 anni, terzo posto, con fascia mister bello d’Italia moda.
Anche altre fasce sono state regalate ai sardi: a Gianluca Floris fascia sicurezza stradale, a Enrico Cardia fascia uomo ideale e a Luigi Cappon mister bello d’Italia talento 2025.