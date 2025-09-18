Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 19 Settembre L’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 20°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud. Il mare sarà poco mosso. A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 30°C e la minima di 19°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 31°C e la minima di 18°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29° C e la minima di 17°C. I venti saranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Ci aspetta dunque un Venerdì di sole splendente, con temperature in aumento che raggiungeranno a massime di 31°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba