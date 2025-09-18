Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 19 Settembre L’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno debol i e il mare poco mosso . Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29 ° C e la minima di 20 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Sud- Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud. Il mare sarà poco moss o . A Sassar i farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 30 °C e la minima di 1 9 °C. I venti sarann o moderat i per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 31 ° C e la minima di 1 8 ° C. I venti sarann o debol i al mattino e provenienti da Nord est, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest . Il mare sarà poco mosso . A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29 ° C e la minima di 1 7 °C. I venti sarann o deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Ci aspetta dunque un Vener d ì di sole splendente, con temperatur e in aumento che raggiunge ranno a massime di 3 1 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba