La miseria spaventa Cagliari, Puddu a Radio Casteddu: “I nuovi poveri sono il 30 % in più”

Trenta per cento di nuovi poveri in più. La miseria spaventa Cagliari. I dati forniti da Anna Puddu, consigliera comunale dei Progressisti nel capoluogo, “il 15 % delle famiglie ha subito una riduzione del reddito, la Caritas ha messo in evidenza un incremento delle richieste e una notevole emersione, il 30 %, dei nuovi poveri. Soggetti che hanno sperimentato la vulnerabilità, anche perché le misure nazionali sono state frammentarie e poco incisive. A Cagliari”, aggiunge, “ci sono soggetti che non hanno mai avuto bisogno e che sono stati costretti a chiedere aiuto e c’è stato il cronicizzarsi di situazioni di povertà variegate. E’ una situazione grave e abbiamo il dovere di fare di più, con politiche integrate. Perché le politiche adottate fino ad ora hanno determinato delle risposte poco funzionali e non in grado di intercettare i bisogni reali della gente. Dobbiamo intercettare le cause come la mancanza di lavoro e casa, con regole di mercato e lavoro e dobbiamo cercare chi ha la necessità di sostegno immediato. Il reddito di cittadinanza ha avuto un buon impatto ma ci sono categorie esclude dal reddito, e poi chi lo percepisce ma non restituisce nulla società, dobbiamo impegnare i percettori in tanti servizi pubblici”.

Risentite qui l’intervista ad Anna Puddu del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

