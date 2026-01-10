La grande vela è pronta a riaffacciarsi in Sardegna: i preliminari dell’America’s Cup potrebbero infatti approdare sull’isola, riportando sotto i riflettori uno degli eventi più prestigiosi della vela mondiale. Cagliari, casa di Luna Rossa, è indicata come sede più probabile delle regate.

Per la Sardegna sarebbe un debutto assoluto. In passato le World Series, le regate preliminari con i “Formula 1 del mare”, avevano solo sfiorato l’isola. Nel 2020 tutto si fermò per l’emergenza pandemica. Nel 2023, invece, le prove erano state calendarizzate dal 12 al 15 ottobre, ma l’appuntamento saltò mesi prima, tra polemiche e tensioni tra la Regione e gli organizzatori neozelandesi. Alla fine le gare previste a Cagliari furono trasferite a Jeddah, in Arabia Saudita.

La 38ª America’s Cup vera e propria si disputerà a Napoli, una scelta che aveva colto di sorpresa il capoluogo sardo, ma con i preliminari la Sardegna potrebbe assistere dal vivo alle prime sfide tra i team. Secondo le indiscrezioni, una seconda tappa delle regate di avvicinamento sarebbe prevista a giugno proprio a Napoli, na il calendario definitivo sarà ufficializzato il 21 gennaio.