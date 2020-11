La Giunta Milia è pronta, giovedì l’insediamento: “Una squadra di uomini e donne per la rinascita di Quartu”

Quartu Sant’Elena, attesa finita per la nuova Giunta Milia: giovedì mattina verrà ufficialmente presentata presso l’aula consiliare di Via Eligio Porcu. Ancora poche ore e si conosceranno i nomi dei nuovi assessori che affiancheranno il neo sindaco Graziano Milia per i prossimi 5 anni. Una amministrazione “che guiderà la nostra azione: il Piano di Rinascita di Quartu”.

Ancora pochi giorni, quindi, “e saremo pienamente in campo con una squadra di donne e di uomini pronti ad attuare il nostro programma per Quartu”. Un progetto definito dal primo cittadino “con una base solida, concreta e subito operativa, che cambierà davvero il volto di questa città”.

I cittadini hanno avuto un ruolo fondamentale per Milia e continueranno ad essere il principale punto di riferimento: “Vogliamo coinvolgere tutti attraverso percorsi di informazione, responsabilizzazione e partecipazione attiva alla vita della nostra comunità. Il cambiamento inizia da ciascuno di noi e diventa assunzione di responsabilità collettiva, che all’amministrazione spetta di tradurre in atti concreti”.

“Il nostro obiettivo è e rimarrà per i prossimi cinque anni la realizzazione dell’idea di bene comune e lo sviluppo armonico dell’intera collettività. Questo è il mandato che ci è stato dato e che rispetteremo”.