Coronavirus, il bollettino in Italia: 32.191 nuovi casi e 731 morti

Nuovo bollettino in chiaroscuro sull’andamento del Coronavirus in Italia. I contagi aumentano rispetto a ieri, circa 5mila in più, a fronte però di una crescita significativa dei tamponi. “Sono dati stabili, in lieve calo”, spiega in conferenza stampa Gianni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute​. Impennata dei decessi, con 731 morti nelle ultime 24 ore Accelerano anche le terapie intensive e i ricoveri in ospedale.

I nuovi contagi da Coronavirus in Italia sono 32.191 a fronte di 208.458 tamponi (ieri circa 152.000). Secondo Rezza la variazione (ieri poco più 27mila nuovi casi) è dovuta al numero di test condotti e siamo quindi in presenza di “una sorta di stabilizzazione” dei positivi quotidiani con, anzi, “forse con leggera flessione”.

Nuovo balzo delle terapie intensive: oggi +120 contro i +70 di ieri. Attualmente i pazienti critici Covid sono 3.612 le terapie. Ammontano a 33.074 i ricoveri ordinari, 538 nelle 24 ore (ieri 489). Continua a leggere su Q.net

I DATI IN SARDEGNA – Sono 16.096 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 502 nuovi casi, 241 rilevati attraverso attività di screening e 261 da sospetto diagnostico.

Si registrano 12 decessi (340 in tutto): 5 donne e 7 uomini in un’età compresa tra i 64 e i 93 anni. Le vittime: quattro residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, sette nella provincia di Sassari e una nel Sud Sardegna.

In totale sono stati eseguiti 327.258 tamponi con un incremento di 3.653 test. Sono invece 512 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+2 rispetto al dato di ieri), mentre è di 64 (+1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.208. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 4.932 (+163) pazienti guariti, più altri 40 guariti clinicamente.

Sul territorio, di 16.096 casi positivi complessivamente accertati, 3.349 (+126) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 2.586 (+73) nel Sud Sardegna, 1.292 (+17) a Oristano, 2.500 (+150) a Nuoro, 6.369 (+136) a Sassari.