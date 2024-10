“La giornata della salute”: passeggiata a Vallermosa per aiutare i bimbi del Microcitemico

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Appuntamento Sabato 2 Novembre a Vallermosa ore 9,00 in Piazza San Giovanni XXIII° per un inizitiva a sostegno del Progetto ” Un Sorriso per la Vita ” che da 13 anni aiuta i bambini del Microcitemico di Cagliari.

L’ evento è organizzato dall’ Associazione ” Marotto Sound ” e prevede una ” Passeggiata ” di circa 6 chilometri in mezzo alla natura con partenza alle ore 9,00 dalla Piazza San Giovanni XXIII° a Vallermosa ed arrivo a ” Gutturu Mannu “.

Sarà l’ occasione per trascorrere una giornata all’ insegna della natura, per conoscere meglio le bellezze naturali dei territori interessati e per continuare a sostenere un iniziativa che da diversi anni vede l’impegno di un club di bikers, gli ” Svalvolati Bikers Cagliari ” a favore dei bambini del Microcitemico di Cagliari.

Sarà possibile contribuire allo scopo benefico con il versamento della quota prevista per la partecipazione alla manifestazione che comprende inoltre il rilascio di una medaglia a ricordo dell’ evento.

Al termine della “Passeggiata” ai partecipanti verra’ offerto un piccolo rinfresco che si terrà nel punto di arrivo del percorso previsto dagli organizzatori.