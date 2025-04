La Festa Sarda arriva in città, l’evento che fa rivivere l’Anima della Sardegna

Nel cuore della Sardegna, un’associazione sta riportando in vita le antiche tradizioni attraverso eventi che celebrano l’anima autentica dell’isola. Sardegna Eventi Aps in “Festa Sarda” nasce con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale sardo, offrendo esperienze uniche che uniscono tradizione, gastronomia, musica e folklore.



Il primo evento si terrà a Cagliari in Piazza Giovanni XXIII il 4/5/6 Aprile! In programma laboratori di pasta fresca per i bambini, laboratori di impagliatura, dimostrazioni degli artigiani, esibizioni delle maschere sarde, musica e balli in abito tradizionale, il meglio del cibo sardo e tanto altro!



Ci saranno stand di ogni genere dall’artigianato come borse in sughero, coltelli sardi, gioielli e maschere in legno.. al food con il maialetto arrosto, il formaggio fuso, le seadas e tante altre prelibatezze.. vi aspettiamo per vivere insieme questo viaggio tra cultura, sapori e tradizioni sarde!