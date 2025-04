Sono finite in tragedia le ricerche della giovanissima studentessa Ilaria Sula, scomparsa lo scorso 25 marzo dalla sua casa di Furio Camillo, a Roma. La giovane, originaria di Terni, si trovava nella Capitale per studiare. Il corpo è stato ritrovato in un’area boschiva in fondo ad un dirupo nei pressi del Comune di Poli, all’interno di un valigione.

La Procura di Roma ha fermato il fidanzato filippino di Ilaria. Si crede che il 23enne abbia prima ucciso a coltellate la studentessa e poi nascosto il corpo. Il ragazzo è attualmente sotto interrogatorio con le accuse di di omicidio volontario e occultamento di cadavere.