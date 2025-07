Per il Giubileo dei giovani 2025, che si terrà a Roma dal 28 luglio al 3 agosto, il Comune di Cagliari si è organizzato per garantire un supporto efficace e coordinato per la gestione delle eventuali esigenze di sicurezza e assistenza durante la manifestazione.

Alle 7 del mattino di questa domenica 27 luglio, ha preso ufficialmente servizio il Gruppo di missione della Colonna mobile Anci, composto da: Paride Simbula, Giuseppe Sanna, Franco Camboni (Protezione civile), Donato Ortu (Autoparco), Alessandra Fois (Servizio del Personale), Gabriella Lecca e Anna Pinna (Servizi Sociali), Cristiana Cherchi (Servizio Attività produttive e Suape), Antonello Aru (Edilizia privata), Emiliano Aresu e Andrea Gaviano (Polizia Locale).

La squadra, in tutto 11 tra donne e uomini appartenenti a diversi Servizi comunali, sotto la guida esperta e il coordinamento di Giovanni Musu (capo missione) e del dirigente Evandro Pillosu, della Protezione civile del Comune di Cagliari, sarà impegnata in attività di supporto e assistenza, mettendo in campo le proprie competenze e la propria preparazione in un contesto di grande rilevanza e visibilità a livello internazionale.

L’intervento del gruppo di missione rappresenta un momento importante per l’Amministrazione comunale, che intende testare e consolidare il livello di prontezza e capacità di risposta del proprio personale in occasione di eventi di rilevanza pubblica e di grande afflusso di persone. La partecipazione a questa iniziativa costituisce inoltre un’opportunità di crescita professionale per le dipendenti e i dipendenti. E anche un esempio concreto di collaborazione tra le diverse strutture del Comune di Cagliari.

Il sindaco Massimo Zedda di Cagliari, nel manifestare il proprio sostegno all’operato del gruppo, ha sottolineato: “La presenza della Colonna mobile, coordinata dalla nostra Protezione civile, a Roma durante il Giubileo dei giovani testimonia l’impegno dell’Amministrazione comunale nel garantire servizi di qualità e sicurezza per le cittadine, i cittadini e i visitatori. Questa esperienza ci consente di mettere in evidenza il livello di preparazione raggiunto e di rafforzare la nostra capacità di intervento in situazioni di emergenza”.

L’Amministrazione ringrazia le dipendenti e i dipendenti coinvolti per la professionalità e l’impegno dimostrati. L’iniziativa rappresenta un’occasione utile per consolidare la collaborazione tra le diverse strutture operative del Comune.