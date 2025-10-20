La danza dei delfini di fronte al porto di Cagliari: spettacolo di due esemplari innanzi a un gruppo di persone che, sorpresi, hanno ripreso i giochi in acqua dei due esemplari. Incontenibili, si sono mostrati in tutta la loro bellezza: tuffi ripetuti, simultanei, si sono esibiti tra il faro e Sant’Elia, poco fuori dal porto. Sono di casa i delfini, molto spesso vengono avvistati anche al Poetto, ed è sempre una gioia poterli ammirare liberi di nuotare e saltare felici e indisturbati alle porte della città baciata dal sole e cullata dal mare. Il video è stato inviato alla Redazione di Casteddu Online da Sergio V.