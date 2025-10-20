Un terribile incidente in moto ha spezzato la vita del 50enne algherese Luigi Vacca. Lo schianto è avvenuto a San Giovanni in Persiceto, in Emilia Romagna, nel primo pomeriggio di ieri. Vacca era in sella alla sua moto sulla sp255 quando si è scontrato con un’auto. Dalle prime ricostruzioni sembra che l’impatto sia avvenuto dopo il sorpasso da parte di Vacca di alcune auto e un’altra vettura lo ha travolto nella manovra di svolta.

Inutili purtroppo i soccorsi per il 50enne, troppo gravi le ferite riportate. Sulla vicenda indaga la polizia locale, che ha già acquisito le immagini di video sorveglianza della zona.