La curva dei ricoveri per Covid è piatta, la buona notizia nel mezzo delle polemiche

Mentre infuria ancora la polemica sulla decisione del governo di far tornare nei reparti i medici no vax, regolarmente in servizio dal 1 novembre, arriva una buona notizia sul fronte Covid da Fiaso, che raccoglie i dati dagli ospedali sentinella che aderiscono alla rete.

Secondo le rilevazioni di Fiaso, la curva dei ricoveri Covid è piatta. Nel report settimanale del 2 novembre si registrano minime variazioni del numero dei pazienti ricoverati in ospedale, sia nei reparti ordinari sia nelle rianimazioni, pari allo 0,4% in più. Si tratta di uno scostamento poco significativo di poche unità che evidenzia in questa fase la natura di una epidemia persistente ma di forme meno severe. Il piccolo aumento riguarda i pazienti ricoverati nei reparti Covid ordinari, mentre le terapie intensive, con una lieve diminuzione del numero di pazienti, restano a livelli bassi di occupazione.

Anche tra i pazienti minori di 18 anni, registrati nei quattro ospedali pediatrici e nei reparti di Pediatria degli ospedali aderenti alla rete sentinella Fiaso, si osserva una stabilità dei ricoveri. Ci sono piccole oscillazioni, ma il numero dei ricoverati è sempre molto limitato.

Un dato che conforta e fa ben sperare, che arriva nonostante l’abolizione totale delle restrizioni, a parte l’obbligo di mascherine negli ospedali.