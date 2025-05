Una discarica a cielo aperto, ecco le condizioni della terrazza di una delle palazzine di Via Ticino.

Parabole abbandonate, cavi scoperti, ruggine a perdita d’occhio e infiltrazioni. Sembra la descrizione di una discarica, ma in realtà ci stiamo riferendo alle condizioni in cui versa la terrazza delle case popolari di Via Ticino.

Questi stabili sono presenti da ormai trentasei anni, troppo tempo trascorso e pochi interventi da parte dell’amministrazione.

Oltre le criticità già citate, le mattonelle sconesse della pavimentazione permettono all’acqua di infiltrarsi nello stabile. Come si può notare dal video è addirittura cresciuto un piccolo prato tra le mattonelle, elemento indicativo di quanto sia passato dagli ultimi controlli.

Una serie di promesse illudono gli abitanti da troppo tempo ormai. Nel frattempo qualche edificio è stato oggetto di lavori di rifacimento, ma la maggior parte delle palazzine sono restate in queste condizioni, senza particolari delucidazioni al riguardo.

“Non possiamo continuare in queste condizioni, ogni tre mesi devo imbiancare. C’è stato anche l’intervento dei vigili del fuoco che finora non ha portato a niente di concreto”, questa la testimonianza di una cittadina.

Situazioni al limite, che portano giustamente all’esasperazione gli abitanti della zona che troppe volte si sono sentiti messi da parte e raggirati. È giunto il momento di prendere in mano la situazione e di affrontarla definitivamente.