Mentre il sindaco esultava per la salvezza della Todde, Cagliari è letteralmente affogata nel primo nubifragio di ottobre. Oltre a Pirri completamente nel caos con le strade chiuse, la nuova via Roma si è trasformata in un acquitrino, a dimostrazione che l’opera è stata realizzata male.

Ovviamente il progetto era stato realizzato dalla precedente giunta Truzzu, poi evidentemente non sono stati fatti correttivi per migliorare l’opera. Tra l’altro in via Roma le piante stanno già diventando secche.

Feroci le critiche sui social, automobilisti disperati, cittadini imbufaliti, perché evidentemente la prevenzione non si è rivelata adeguata. Tra i più critici l’ex assessore al traffico Ettore Businco che va giù duro: “Ecco la nuova via Roma costata 10 milioni di euro, appena rifatta “a nuovo” (si fa per dire). Un’opera idiota e criminale da tutti i punti di vista. Pensavamo solo per il grave danno alla viabilità e alla identità cittadina, ed invece ecco che saltano fuori tante altre porcherie, come quella che viene illustrata nel video. Ma chi è che ha controllato? Chi è che ha collaudato, posto che gli studi sulla riduzione della viabilità Boeri scrive di averli già trovati belli che fatti dai tecnici locali?”.

Inoltre, un incidente sta paralizzando il traffico da Elmas fino all’Auchan con le vie nel caos fra Monserrato e Pirri.

La semplice allerta gialla è sembrata del tutto inadeguata: il pericolo è stato nettamente maggiore, tanto che in tutto l’hinterland cagliaritano è andata in scena una vera e propria emergenza. Enormi polemiche anche a Quartu dove si sono allagate tantissime strade.

Video: Ettore Businco