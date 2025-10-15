E’ previsto per domani alle 15, in tribunale a Tempio Pausania, l’interrogatorio di Luca Franciosi, 26 anni, lombardo, indagato per favoreggiamento nell’inchiesta sull’omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa nella notte tra l’11 e il 12 settembre nel casolare della tenuta Conca Entosa, di proprietà di Emanuele Ragnedda, che ha confessato il delitto. Franciosi, manutentore stagionale in Costa Smeralda, fu indicato dallo stesso Ragnedda durante la confessione come la persona che lo avrebbe aiutato dopo il delitto, prima a occultare il corpo della vittima e poi a far sparire abiti e telefono di Cinzia, mai ritrovati. Assistito dagli avvocati Nicoletta e Maurizio Mani e da Antonello Desini, il giovane comparirà davanti alla sostituta Noemi Mancini e al procuratore della Repubblica Gregorio Capasso. Di favoreggiamento è accusata anche Rosa Maria Elvo, 50 anni, compagna di Ragnedda: per lei l’interrogatorio non è ancora stato fissato.