La Cagliari che crolla: perchè queste lesioni e i pericoli per l’incolumità delle persone?

Guardano sotto, non guardano sopra. I ” Droni ” che hanno volteggiato sulla zona certamente hanno visto tutto, di sotto e di sopra. Ma le informazioni che ci danno riguardano unicamente i problemi che potrebbero esserci nel sottosuolo, dimenticando che sono trascorsi pochi anni da quando hanno rimesso a nuovo Piazza Aramu e dintorni e che a monte dovrebbe esserci un progetto, una relazione, lo stato dei lavori e tutto ciò che l’intervento avrebbe dovuto necessariamente richiedere sotto il profilo tecnico e progettualer. Ma siamo a Cagliari, in pieno Centro storico. Anche di questo si dovrebbe poter parlare e discutere non come contorno ma come punto focale dello sgombero di alcune abitazioni in Via Dettori a Cagliari a causa delle numerose e profonde crepe sui muri perimetrali di alcuni palazzotti che hanno portato, il Comune con la Protezione civile a chiudere al traffico anche pedonale quel tratto di strada , a far sgomberare gli abitanti farli trasferire in altre strutture abitative e a chiudere le varie attività ivi presenti. Perchè queste lesioni e i pericoli per l’incolumità delle persone ? Una domanda che molti si pongono e he ci poniamo anche noi, mentre testimoniamo una cruda e dura realtà già vissuta e che ancora viene ancora vissuta in altre parti della Città, specie in Centro storico .

I lavori fatti negli ultimi quindici anni nelle strade e per i sottoservizi , le ristrutturazioni e il cambio di destinazione d’uso dei vecchi palazzi senza particolari e preventivi studi di settore, portano anche a queste conseguenze i cui rimedi finora appaiono inadeguati? L’autorizzazione che il Tribunale di Cagliari ha dato ad un Professionista cagliaritano ad eseguire anche rilevamenti di movimenti sismici nel Corso Vittorio Emanuele ( che verranno eseguiti domani 14 gennaio, come dispone una Ordinanza del Dirigente del Servizio Viabilità e Reti del Comune ) sta a significare che ci si deve preoccupare e non poco, sia i residenti che gli Amministratori sotto il profilo politico, amministrativo, regolamentare e tecnico.

Ne va di mezzo la sicurezza dei cittadini, che non ha prezzo. Sono stato sul posto poche ore fa, a distanza di giorni ancora. un via vai di persone, anche famiglie, a guardare e ad interrogarsi. Ho fatto un ” giro ” intorno all’isolato, Via Dettori- Via Baylle, Via Savoia, Piazzetta Savoia e si possono osservare le criticità esistenti. Se poi andiamo a guardare anche da un’altra visuale e prospettiva, quella che per esempio ci offre la visione dalla Via Manno : è impressionante la quantità delle sopraelevazioni su i tre fronti e sugli antichi edifici. Non possiamo esprimere giudizi tecnici edificatori, ma sarebbe interessante conoscere le risultanze se il tutto risponda alle regole previste dal Regolamento edilizio comunale e alle norme del Piano del Centro Storico..