Sardegna nel mirino del ciclone Thor: arrivano piogge, temporali, freddo intenso e anche la neve. Non ci sono dubbi secondo gli esperti di Ilmeteo.it, il vero inverno sta per arrivare, con un vero e proprio ciclone polare: “Prepariamoci dunque ad un martedì alquanto turbolento ricco di eventi piovosi, nevosi in un contesto sempre più freddo e ventoso. Già dal mattino , una severa fase di maltempo inizierà a colpire duramente soprattutto l’area del versante tirrenico dove insisterà praticamente fino a tarda sera. Sotto osservazione la Toscana, l’Umbria, la Campania ed i settori centro occidentali della Sardegna. Occhi puntati specialmente sulla Campania dove tra il pomeriggio e la sera potranno verificarsi piogge abbondantissime anche sotto forma di nubifragio”, si legge nel sito specializzato.

“Ma queste avverse condizioni atmosferiche non finiranno qui in quanto anche nei giorni successivi il freddo ciclone Thor manterrà tutto il Paese sotto un contesto prettamente invernale”, aggiunge Ilmeteo.it. Non resta che attendere domani e le ordinanze della Protezione Civile per capire quanto e dove la Sardegna subirà gli effetti della maxi perturbazione in arrivo.