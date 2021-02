La bella storia: Camilla Serafini sta meglio. “Vorrei ringraziare tutti coloro che mi stanno aiutando”

La bella storia: Camilla Serafini sta un po’ meglio. “Vorrei ringraziare tutti coloro che mi stanno aiutando. Grazie, con tutto il cuore”.

Lotta contro il cancro la giovane che, grazie alle donazioni ricevute, è partita a Roma dove è in cura presso una clinica privata.

A Radio CASTEDDU racconta: “Sto un po’ meglio. Sono arrivata in clinica in condizioni abbastanza gravi perché il tumore è in stadio avanzato e ha causato alcuni problemi ossia un versamento pleurico e una trombosi che sono in corso. In clinica mi hanno un po’ “rimesso a posto” e sono felicissima perché ho iniziato anche la prima infusione di anticorpi monoclonali e questo non sarebbe mai stato possibile senza la solidarietà che stiamo ricevendo.

Per adesso abbiamo ricevuto all’incirca 70 mila euro ma la strada sicuramente è ancora lunga perché io mi dovrò curare per un anno con gli anticorpi monoclonali che rispondono benissimo al mio tipo di tumore. Ci sentiamo tanto, tanto amati da tutte le persone che ci stanno aiutando sia economicamente che con tanti piccoli gesti che apprezziamo tantissimo e siamo grati per tutto questo: grazie a tutti”.

La somma che occorre per curare Camilla ammonta a circa 300 mila euro “ma essendoci state complicanze potrebbe essere che sforeremo un po’. Chi può faccia anche solo una piccola donazione, capisco che siamo in un periodo particolare dov’è molto difficile, però se potete aiutatemi anche con una piccolissima cifra oppure condividete per far diffondere la mia storia”.

Risentite qui l’intervista a Camilla Serafini del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu