Rifacimento della viabilità Capoterra – Assemini, lavori nella “Strada della birreria”

Rifacimento viabilità Capoterra – Assemini, “La strada della birreria”.

Il 5 febbraio sono iniziati i lavori di rifacimento del tratto viario Capoterra-Assemini che attraversa l’Area industriale di Macchiareddu, denominato “Strada della birreria “, dimenticato da decenni e diventato strada di nessuno.

“Per anni non è stato chiaro se quella strada ricadesse nel territorio di Capoterra o in quello di Assemini – spiega il sindaco Salvatore Mattana – ma a prescindere dalla titolarità del percorso era doveroso intervenire per risolvere una volta per tutte il problema.