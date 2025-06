L’Esercito Italiano, con la banda della Brigata “Sassari” e la fanfara del 3° reggimento bersaglieri, ha partecipato alla “Festa della Musica”, tradizionale appuntamento europeo che celebra il solstizio d’estate attraverso la diffusione della cultura musicale in tutte le sue forme. La manifestazione, giunta alla sua trentunesima edizione, ha avuto quest’anno come tema “I mestieri della musica”, con l’obiettivo di valorizzare le numerose professionalità che ruotano attorno al mondo musicale. Come da tradizione, la banda della Brigata “Sassari” si è esibita a Cagliari, presso la Mediateca del Mediterraneo. Il complesso, composto da 30 musicisti diretti dal sergente maggiore aiutante Andrea Cardia, ha proposto un programma variegato che ha incluso marce militari, brani originali per banda e arrangiamenti di celebri melodie, riscuotendo ampi consensi dal pubblico presente. In piazza Aldo Moro, sede del comune di Sant’Anna Arresi, è stata invece la volta della fanfara del 3° reggimento bersaglieri, composta da 17 elementi e diretta dal maresciallo Mattia Sotgiu, che ha coinvolto il pubblico con le sue sonorità caratteristiche, proponendo un repertorio di canti e musiche della tradizione bersaglieresca, noto per il suo ritmo incalzante e lo stile marziale. Entrambi i concerti si sono conclusi con “Dimonios”, il celebre inno dei “Diavoli rossi”, che ha suscitato particolare emozione e partecipazione tra i presenti. La “Festa della musica”, nata in Francia nel 1982 e promossa a livello europeo a partire dal 1985 in occasione dell’“Anno europeo della musica”, rappresenta oggi un’importante vetrina per musicisti professionisti, amatori e istituzioni, confermandosi come uno dei principali eventi culturali del panorama europeo.