“Sembra che i tuoi amici ti trattino male e ti escludano, se vuoi puoi stare con noi e risolvere con loro a parole”. Calligrafia incerta come quella di chi è alle prime armi con la penna ma il contenuto del testo è talmente importante e maturo da mettere in imbarazzo anche certi adulti che non si comportano come tali. È una lettera ritrovata da un cittadino nei pressi della pineta che ha condiviso sui social per l’importanza, soprattutto in questo periodo storico particolare in cui i valori vengono messi da parte per esaltare le cattive azioni. Ma non per tutti, non per questi bimbi che hanno notato un loro amichetto in difficoltà e gli hanno chiaramente esposto che loro ci sono. Ci sono nei momenti di difficoltà in cui altri amici lo “trattano male”. Un invito a stare con gli autori della lettera e risolvere il tutto a “parole”. A volte nemmeno gli adulti sono capaci di questo, anzi: la cronaca racconta spesso di episodi in cui il bullismo prende il sopravvento come le offese social, in quel mondo virtuale dove tutto sembrerebbe essere consentito e i cosiddetti leoni da tastiera non di certo sono i bimbi delle elementari. Insulti, offese, prese in giro che colpiscono tutti: donne contro donne, uomini contro donne e viceversa ed espressioni di pura intolleranza vengono vomitate senza empatia e rispetto.

Spuntano i piccoli, però, per fortuna, che con poche parole scritte in stampatello esprimono più valori di tanti post e commenti pubblicati o di azioni in cui risse e offese la fanno da padrone. “Non è giusto il loro comportamento nei tuoi confronti – si legge – comunque se vuoi quando vedi che non ti trattano bene puoi stare con noi”.

Chi ha rinvenuto la lettera ha scritto: “Vicino alla Pineta ho trovato questa lettera probabilmente scritta da giovani delle elementari. I nomi che si presentano sono xx e xxx. Non so se ci può essere qualche parente in questo gruppo che può trarre delle considerazioni utili sulla sicurezza e crescita emotiva di xxx, ma ad ogni modo ci terrei a sottolineare la bellissima sensibilità che alcune giovani persone hanno per aver scritto questo: pronte a unire, accettare e creare un luogo sicuro. Questo è un bellissimo segno per il nostro futuro”.