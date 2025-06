Emanano un odore nauseabondo tipico di carne in putrefazione. Diverse le segnalazioni da parte dei cittadini che hanno già allertato le istituzioni di competenza. Sono voluminosi, sigillati con il nastro adesivo e da giorni stazionano nell’intersezione con via Marco Polo, in via Euforbia. Si pensa a un grosso cane, forse anche gatti nelle buste più piccole, non si sa, l’unica certezza è che emanano un fortissimo odore, tipico di quello della morte. Tante le ipotesi formulate, anche se fossero animali domestici morti per cause naturali non si capisce il gesto di averli abbandonati in mezzo alla vegetazione. E non è l’unico caso: “Ho visto dei sacchi di plastica in via San Martino si vedeva la testa di un gatto, mi sono sentita male era morto” ha esposto una residente.