La badante non arriva, una anziana di 87 anni resta sola: i poliziotti ai fornelli le cucinano la cena

di Agente Lisaanziana, polizia

A Firenze una signora di 87 anni ha atteso invano il rientro della badante per cena. E con il figlio lontano, si è ritrovata sola in casa e costretta a letto per via della sua patologia. Mentre in lei montava la disperazione ha avuto l’idea di chiamarci. Una Volante è andata a Coverciano dove risiede la donna e grazie ad un vicino i poliziotti sono riusciti ad entrare in casa con sua grande gioia. I due agenti se la sono cavata bene ai fornelli e hanno preparato un bel piatto di ravioli al sugo che la signora ha mangiato in compagnia. Queste cose non ci sono nei manuali dove studiamo durante il corso, ma fanno parte di noi

#essercisempre ❤️