Fiocco azzurro per la sindaca, è nato Luigi: ricoverata da circa due settimane non ha mai tralasciato il lavoro, proseguendo in smart working le attività di giunta e consiglio comunale. La fretta di nascere ha prevalso ed è così che ieri il piccolo è venuto alla luce rendendo il Natale ancora più magico per mamma, papà, fratello e sorella.

“Un mese prima della data prevista, ha bruciato tutte le tappe, un bel cesareo urgente” ha espresso Fadda che non ha esitato a ringraziare il team del Policlinico Duilio Casula.

Fadda aveva comunicato il ricovero tramite social anche per rassicurare cittadini e colleghi che non avevano più visto il loro primo cittadino “scorrazzare tra comune e cantieri aperti, negozi e piazza”. Ma niente ferma la volontà di fare e grazie alla possibilità della tecnologia, in video collegamento ha partecipato alle riunioni di giunta e a un consiglio comunale. Non solo: puntuali gli aggiornamenti riguardo le novità in paese, tra queste il programma per le feste di fine anno, “un Natale inclusivo, solidale e sociale, capace di rispecchiare profondamente i valori più autentici di questa festività.

Non solo mercatini, ma giochi per bambini, babbo natale in vespa, solidarietà per i più deboli e premi per cittadini con case luminose e attività produttive all’opera per la vetrina più bella”.