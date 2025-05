Solidarietà, musica e vicinanza concreta ai cittadini: è questo lo spirito che ha accompagnato il concerto della Banda Interforze, a bordo di Nave Trieste, composta da quasi cento elementi e diretta dal Maggiore Massimiliano Ciafrei.

Sul palco, davanti a una platea gremita di spettatori, si sono esibiti anche artisti del panorama musicale italiano: la voce raffinata di Gaia Gentile e il cantautore Bungaro, con l’accompagnamento del sassofonista Raffaele Casarano.

Il concerto ha avuto un obiettivo concreto: sostenere l’acquisto di almeno due postazioni con respiratore per la terapia intensiva pediatrica dell’Ospedale ARNAS Brotzu. Un risultato importante, raggiunto grazie alla generosità dei donatori, che ha consentito di superare i centodiecimila euro.

La serata si inserisce nel progetto “Joint Stars for Charity”, iniziativa benefica patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Cagliari e collegata all’esercitazione “JOINT STARS 25”, il principale evento addestrativo nazionale, interforze, cross-domain e inter-agenzia della Difesa italiana, pianificato e guidato dal Comando Operativo di Vertice Interforze. “Noi militari operiamo spesso in zone martoriate da conflitti, instabilità e insicurezza e i soggetti più vulnerabili, in queste situazioni, sono sempre i bambini. La nostra attenzione verso di loro non è un modo per ingraziarci una comunità o un territorio, non ne abbiamo bisogno e, in questo caso, non renderebbe merito alla Sardegna e al suo bellissimo popolo. I bambini sono il nostro presente e il nostro futuro e dobbiamo prendercene cura”, queste le parole del Generale di Corpo d’Armata Giovanni Maria Iannucci, comandante del COVI, che ha preso parte all’iniziativa insieme a tantissime autorità civili e militari presenti al concerto, tra le quali: il Presidente del Consiglio regionale Giampietro Comandini; il presidente del consiglio comunale di Cagliari Marco Benucci; il rappresentante del Governo per la Regione Sardegna, il Prefetto Sebastiano Cento; il Vice Prefetto di Cagliari Dott.ssa Maria Antonietta Gregorio; il Direttore sanitario dell’ARNAS Brotzu Dott. Raimondo Pinna, i vertici delle Forze dell’Ordine della città di Cagliari. L’evento, presentato da Stefano Curgiolu, ha offerto un viaggio, sonoro e visivo, che ha alternato generi e atmosfere diverse, dall’opera alla musica d’autore, passando per rinomate colonne sonore. L’apertura del concerto è stata affidata alla voce di Gaia Gentile, con “Canta ancora”, brano che celebra il legame profondo tra madre e figlio. A seguire, la Banda ha interpretato pagine celebri come la “Carmen” di Bizet e le suggestive composizioni di Ennio Morricone, per poi emozionare il pubblico con una versione orchestrale di “Meraviglioso” di Domenico Modugno, arrangiata per l’occasione dal Maestro Direttore Ciafrei. Particolarmente applaudita l’esibizione di Bungaro, accompagnato dal sax di Casarano, che ha proposto “Guardastelle” e “Anna siamo tutti quanti”, con un invito a non rinunciare mai alla speranza.

Le voci di Bungaro e Gaia Gentile si sono unite nel brano “Il cielo è di tutti”, ispirato a una poesia di Gianni Rodari, che celebra i valori universali dell’amore e del rispetto, lanciando un messaggio forte contro ogni forma di discriminazione. Il concerto si è concluso con un vero e proprio abbraccio collettivo con “Il Canto degli Italiani” di Novaro, l’Inno Nazionale intonato con partecipazione, sull’attenti o con la mano sul cuore, a suggellare una serata di grandi emozioni.Tante e importanti le aziende donatrici che hanno contribuito alla realizzazione del progetto e che ieri erano presenti al concerto: Terna Driving Energy, Amazon, Barilla, Medea, Leonardo, MBDA, Reale Foundation, UniCredit, Conad, RWM Italia, Fondazione Grimaldi e Poste Italiane.

Il weekend solidale prosegue con la corsa “Karalis 10”, al via questa mattina dal molo Ichnusa, il pasta party al Comando Marittimo Autonomo Ovest e, nel pomeriggio, lo spettacolo musicale per bambini “Pierino e il Lupo”, presso l’ARNAS Brotzu, con la consegna di giochi ai piccoli pazienti.