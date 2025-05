Cagliari, riapre finalmente la circoscrizione di Sant’Avendrace: ” E presto anche a Marina e Stampace”.L’annuncio dell’assessora Anna Puddu: “iniziamo da Sant’Avendrace grazie a un finanziamento di 1,5 milioni di euro”. La circoscrizione consentirà a tanti cittadini di avere l’anagrafe e tutti i servizi senza spostarsi dal loro quartiere, addio agli esodi a Sant’Elia. Applaude anche il consigliere di opposizione Marcello Corrias: “Un grande risultato per la nostra gente, c’era davvero bisogno di riportare i servizi proprio nei vecchi uffici di via Sant’Avendrace, che torneranno ad essere a disposizione di tutti. Penso ad esempio agli anziani, che per qualsiasi documento erano costretti addirittura a recarsi a Sant’Elia. L’assessora Puddu ha fatto un ottimo lavoro e in casi come questi non esistono colori politici, è giusto collaborare per le persone”.

L’assessora Anna Puddu spiega la notizia nei dettagli: “Ho inserito nel documento unico di programmazione come obiettivo strategico. È indispensabile riaprire le sedi territoriali chiuse garantendo servizi di prossimità ai cittadini. Nel dDp è prevista la riapertura delle sedi territoriali del quartiere Marina, Stampace e Sant’Avendrace. Inizieremo con Sant’Avendrace che ha avuto un finanziamento di 1,5 milioni di euro dalla Regione e un ulteriore finanziamento con il PON che consentirà di effettuare i lavori necessari di ristrutturazione”.