Tragedia questa mattina all’alba a Genova. Una ragazza di soli 22 anni di Reggio Emilia, Sara Marzolino, è stata investita e uccisa dall’auto di una guardia giurata di 51 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 4.30 in via Buozzi, all’altezza dell’intersezione con via San Benedetto al Porto, nel quartiere Dinegro.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, le due ragazze stavano attraversando la stradafuori dalle strisce pedonali, quando la 22enne è stata travolta da un’auto ed è stata sbalzata a distanza contro un semaforo ed è morta sul colpo. Ferita, fortunatamente in modo lieve, l’amica delle giovane. Il conducente è risultato negativo all’alcol test.

Sara Era un’attivista dei centri sociali Aq16 e Reggio Emilia Antifascista di cui era tra le referentii e maggio 2023 aveva dato il via a una raccolta di beni di prima necessità per aiutare le persone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna.